Чоловіки більше не зможуть виїхати за кордон за довідкою МСЕК – Уряд виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з переліку документів, які давали можливість для перетину кордону.

28 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1212, якою вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, передає NNS з посиланням на Урядовий портал.

Раніше відповідно до пункту 2-1 цих Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мали право особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують інвалідність, а саме:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Однак відповідно до змін від 28 жовтня, з переліку документів, які давали можливість перетину державного кордону громадянами України, виключена довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о).

Як зазначають у МОЗ, можливість виїзду за цим документом скасована через корупційні ризики.

«Довідка до акта огляду МСЕК є частиною вищезазначеної форми, що дублює інформацію із виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка направляється до соціальних служб для здійснення подальших виплат та пільг соціального призначення. Така довідка містить інформацію про групу та причину інвалідності, строк встановлення інвалідності, висновок про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, які є обов’язковими для підприємств, установ та організацій. Проте не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає, тому наявні ризики щодо можливості її підроблення. Реагуючи на доручення президента щодо розгляду петиції про заборону виїзду чоловікам за кордон, а також для унеможливлення фальсифікації довідок, зменшення корупційних ризиків і зловживання службовим становищем працівників МСЕК й лікарів медичних закладів при встановленні групи інвалідності, та — як наслідок — припинення схем, які з’явились для організації виїзду військовозобов’язаних чоловіків, були внесені відповідні зміни до переліку документів, що дають право на перетин кордону», розповіли у Міністерстві охорони здоров’я. «Міністерство охорони здоров’я активно працює над розв’язанням проблем у роботі МСЕК, у тому числі й для унеможливлення будь-яких проявів корупції в їх діяльності. Широкомасштабна агресія російської федерації проти України та мобілізація українських чоловіків, на жаль, спровокувала виникнення у деяких осіб бажання «підзаробити» на забороні виїзду за кордон. Ми вивчили питання, де було найбільше можливостей для махінації та належним чином на це відреагували. А ще в перші дні війни, одним з дієвих кроків, зроблених МОЗ та Урядом, стало ухвалення рішення про спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи дорослим і дітям», наголосив міністр Віктор Ляшко.

Також Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив Уряду проект реформування МСЕК.

За якими документами можна виїхати за кордон тепер

Отже, згідно з чинним законодавством, під час введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності: