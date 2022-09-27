Пенсійні виплати в Україні призначатимуться залежно від страхового стажу. Проте низка українців має право достроково вийти на пенсію.

Як передає NNS, про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Для ілюстрації, у ПФУ використали питання українця, чи може він вийти на пенсію у 55 років, якщо протягом 10 років працював газозварником на будівництві.

У Пенсійному фонді зазначили, що згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” право достроково вийти на пенсію незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком №1 та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад та показників.

Уточнюється, що професія газозварювальника до Списку №2 входить. Таким чином, той, хто поставив питання, може вийти на пенсію в 55 років, за умови достатнього стажу – з 30 років страхового стажу для чоловіків не менше 12 років і 6 місяців мають бути стажем, отриманим на роботах зі шкідливими умовами праці.

У той же час, до стажу, отриманого на важких та шкідливих роботах, зараховуються також роки навчання за відповідною спеціальністю, якщо людина працевлаштувалася за набутою пільговою професією впродовж трьох місяців після закінчення навчання та період проходження військової служби, навіть якщо вона переривала навчання.

Важливо: Пільговий стаж підтверджується довідкою, виданою підприємством за місцем роботи. Стаж, набутий після 21.08.1992, враховується за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Для цього надається копія наказу підприємства про затвердження результатів атестації робочих місць, проведених на підставі оцінки умов праці.

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