За якої умови білорусь може почати вторгнення в Україну – відповідь ДПСУ

В який момент білорусь може почати вторгнення в Україну.

На кордоні України та білорусі останнім часом не спостерігається суттєвих змін, проте Сили оборони не виключають, що війська рб можуть в будь-який момент почати вторгнення, аби підтримати окупаційні війська.

Про це під час останнього брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає NNS з посиланням на zn.ua.

“Підрозділили збройних сил республіки білорусь, як і раніше, посилюють прикриття напрямку свого кордону з нашою країною. Ані в чисельній кількості, ані в характері їхніх дій ми не відмічаємо змін. Проте, як і кордону з росією в межах Чернігівщини і Сумщини, так само і кордону з Молдовою на Придністровському сегменті та кордону з білоруссю, приділяється велика увага, і проводяться усі необхідні заходи для того, щоб укріпити цей напрямок і не допустити будь-якого посилення ескалації на цьому напрямку”, наголосив Демченко.

Він пояснив, що будь-які рухи, які зараз відбуваються на кордоні – це шантаж.

“Але зазначу, що Сили оборони України, жодне відомство і міністерство не виключають зараз і не виключали ніколи раніше, що збройні сили республіки білорусь можуть долучитися до війни, яку розв’язала росія проти нашої країни, і в якийсь момент, коли це буде вигідно ворогу, здійснити спробу вторгнення. Тому, ще раз наголошую, що робляться максимально усі необхідні кроки, щоб відстежувати ситуацію як по лінії кордону, так і укріпити лінію оборони безпосередньо поряд з кордоном, і в прикордонні”, сказав Демченко.

Учора у Генштабі повідомили, що в білорусі з 8 по 14 вересня будуть проходити військові навчання спільно з рф та країнами ОДКБ. Не виключено, що там військові будуть відпрацьовувати ймовірне захоплення трьох областей України – Волинської, Рівненської та Житомирської. Проте в офісі президента заявили, що краще білоруським військовим і тим, хто підтримує вторгнення рф, відпрацьовувати, як вони будуть здаватися в полон ЗСУ.

Тим часом в ГУР МО заявляють, що зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по Україні з території білорусі. Що стосується можливого наступу звідти, то такий сценарій у розвідці наразі вважають малоймовірним.

Білоруські солдати на навчаннях можуть відпрацьовувати захоплення частини України – Генштаб