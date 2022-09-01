Білоруські солдати на навчаннях можуть відпрацьовувати захоплення частини України – Генштаб

Білоруські солдати на навчаннях, ймовірно, будуть тренуватися “звільняти” території. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

Про це NNS стало відомо з повідомлення видання РБК-Україна, яке посилається на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

“8-14 вересня в білорусі заплановано проведення командно-штабного навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон”, розповів Громов.

У навчаннях візьмуть участь російські військові і країни ОДКБ. Там також буде задіяно підрозділ західного оперативного командування білорусі.

“Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей”, зазначив Громов.

При цьому він додав, що такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (росія і білорусь) на українському напрямку. За словами Громова, зараз ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

“Ймовірність проведення наступу противника з території білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою”, резюмував він.

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