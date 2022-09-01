Експерти пояснили, чи зможе росія знищити українські HIMARS за допомогою іранських безпілотників.

Росія додала іранські безпілотники до свого воєнного арсеналу. Але експерти сумніваються, що це суттєво вплине на роботу систем HIMARS, які армія України отримала від США.

Про це передає NNS з посиланням на zn.ua.

Пентагон підтвердив, що росія купила сотні безпілотників в Ірану на тлі посилення бойових дій в Херсонській області, а також українських обстрілів в Криму. Щоб російські військові змогли користуватися іранськими апаратами, їм доведеться пройти серйозну підготовку за короткий час, що не обов’язково закінчиться російським успіхом. Тому що москві досі бракує високоточних ракет, які є в України. Тож їй буде важко знищити рухомі цілі, такі як HIMARS, – пише Newsweek.

«Безпілотники будуть працювати з некерованими далекобійними ракетами, які є в росії, але не дуже ефективно. Більше того, росіянам потрібно ще створити інтегровану систему розвідки, прицілювання і завдання ударів. Щоб можна було проводити ефективні атаки на основі інформації, отриманої від безпілотників», пояснив полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канчіан.

Він додав, що російська стратегія застосування безпілотників схожа на українську. Москва збирається використовувати ці системи для наведення артилерії, а також в якості платформи для запуску ракет. Канчіан додав, що поки невідомо, наскільки успішно російські військові зможуть освоїти і підтримувати іранські технології. Однак, експерт додав, що якщо вони все ж навчаться ефективно використовувати куплені у Тегерану безпілотники, українська армія може зіштовхнутися з тими ж проблемами, від яких зараз страждають російські сили. Зокрема, ворог зможе завдавати удари по українським штабам і створювати логістичні проблеми, які завадять проведенню контрнаступу.

Удари українських HIMARS і військової авіації вже розбили мораль російських солдатів. Це допомогло Україні зупинити російський наступ. Тому для москви дуже важливо розробити стратегію для боротьби з далекобійними українськими засобами.

«HIMARS і M777 – головні цілі, які російське військове командування прагне знищити. Саме тому росії потрібні додаткові можливості для виявлення таких цілей і дуже швидкого завдання ударів після ідентифікації», сказав аналітик Центру військово-морських аналізів (CNA) Семюел Бендетт.

На його думку, Іран був єдиною країною, у якої росія реально могла купити безпілотники. Прес-секретар Міноборони США Тодд Брізсіл сказав Politico, що Тегеран передав москві апарати Mohajer-6 і кілька моделей серії Shahed. Ці системи можна використовувати як для розвідувальних місій, так і для завдання ударів. Shahed-129 вважається найкращим безпілотником іранського виробництва. Його дальність польоту більш ніж на тисячу кілометрів перевищує ту відстань, яку здатен долати TB2 «Байрактар» на озброєнні України. Також іранська розробка здатна нести на 200 кілограмів зброї більше, ніж турецька.

«Російські оператори все ще проходять тренування в Ірані, намагаючись навчитися користуватися цими системами. Дефіцит поставок змусив росію покладатися на ненадійні країни, таки як Іран, у сфері закупки матеріалів і обладнання. Насправді, наші дані свідчать, що іранські безпілотники вже продемонстрували численні збої в роботі», сказав прес-секретар Держдепартаменту Ведант Патель.

Ветеран ВМС США Шон Спунтс сумнівається, що росія зможе ефективно інтегрувати іранські безпілотники у свою воєнну стратегію. Він вказав на те, що москві доведеться або знайти спосіб причепити свої високоточні ракети до цих апаратів, або ж змусити іранське програмне забезпечення відправляти координати цілі російським керованим ракетам.

«Іранські безпілотники може й досить розвинені для роботи в регіоні, для якого вони були призначені, а це Ірак і Ємен. Але війна в Україні – це зовсім інша справа. Українці не просто ефективно використовують власний флот безпілотників, вони також досить успішно збивають російські апарати. Саме тому росія й купує таку техніку в Ірані», сказав Спунтс.

Він пояснив, що росії знадобляться наземні релейні станції чи додаткові літаки, щоб ефективно використовувати Shahid-129. Тому що потрібно якось забезпечити обмін даними за відсутності спеціальних супутникових систем комунікації. Ірану також доведеться постачати сухопутні і повітряні релейні системи, які здатні керувати лише одним безпілотником за раз.