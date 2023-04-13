З’явилось нове свято в Україні – коли відзначатиметься

Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято в Україні – День працівника оборонно-промислового комплексу.

Як йдеться в Указі президента, відзначатиметься воно щороку 13 квітня.

Про це повідомляє НСН.

«Ураховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначати щороку 13 квітня», йдеться в тексті указу.

Сьогодні ж відбувся перший захід із нагоди започаткованого професійного свята, в якому взяв участь президент. Зеленський вручив державні нагороди представникам вітчизняного ОПК.

Як наголосив Володимир Зеленський, саме цього дня рік тому крилатими протикорабельними ракетами «Нептун» українського виробництва було уражено й потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва».

«Сьогодні в нас – визначний день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави, коли вшановуємо всіх, хто забезпечує саму можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу», цитує ОП слова президента.

За словами глави держави, ракета українського виробництва допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Це було перше застосування «Нептуна» у бойових умовах, і воно стало історичним.

Володимир Зеленський акцентував, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів – усього того, що виробляється в Україні або спільно з нашою державою.

«Маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і всіх, хто це щоденно забезпечує», наголосив президент.

Він зазначив, що має честь вітати сьогодні всіх, хто працює в українському ОПК, модернізує, ремонтує, проектує й будує українську силу.

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