Які країни українці вважають ворожими, а які дружніми

Українці вважають ворожими лише дві країни. Також опитані назвали найбільших союзників України.

Це – Росія та Білорусь. Ставлення до останньої суттєво погіршилося лише останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, передає NNS.

Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною. За останні рік кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою країною щодо України, зросла більш ніж вдвічі (з 22 до 48%).

Найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду (61%), Литву (59%), Польщу (67%) та Великобританію (56%), а також США (61%) та Туреччину (52%). Дещо менше вважають союзниками Францію (51%), Німеччину (51%) та Китай (22%), останню вважають швидше нейтральною країною.

За останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

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Опитування проведене соціологічною групою “Рейтинг” 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, Володимир Путін та Олександр Лукашенко очолили антирейтинг симпатій українців. У вересні 2021 року українці негативно ставилися лише до очільників Білорусі та Росії. Антирейтинг очолює Путін, до якого негативно ставляться 81% опитаних, позитивно – лише 15%.