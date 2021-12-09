Українці оцінили ситуацію в країні і назвали найбільші загрози

Опитані громадяни України назвали три найбільші загрози, які слід очікувати у найближчі півроку.

На початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважають зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%). Відповідальність за ситуацію, що склалася, громадяни покладають на владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, передає NNS.

Майже половина опитаних (49%) очікують загострення захворюваності на коронавірус (кожен п’ятий вважає це малоймовірним).

Загострення війни на Сході вважають ймовірним 46% (23% – малоймовірне), масові протести і заворушення допускають 44% (для 30% – малоймовірні).

Найменш ймовірним оцінили втягування України у міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні (35%) та масове відключення електроенергії для населення (32%).

Основними причинами, через які може відбутись економічна криза в Україні, – називають некомпетентність влади (31%) та корупцію у владі (22%). Війну на Донбасі як причину кризи назвали 16%, коронавірус – 13%, лише 8% – світовий вплив та 5% – енергетичну кризу.

За даними опитування, 50% респондентів вірять, що Україна може уникнути відключень електроенергії й опалення, 39% – не вірять, ще 12% не змогли відповісти.

На думку населення найбільшу відповідальність за справедливі тарифи несе президент та Кабінет міністрів – 27% та 24% відповідно. Ще 15% перекладають відповідальність на Верховну раду, 12% – на компанії-постачальники, 10% – місцеву владу.

Опитування Соціологічної групи “Рейтинг” проведене 1-7 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій України за виключенням окупованих Росією територій. Метод – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.