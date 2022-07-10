Військовий експерт оцінив, як надовго українці зупинили ворога, знищивши склади окупантів.

Нещодавно була опублікована мапа ударів ЗСУ по тилових складах рашистів на окупованій території, і зараз у них углиб до 100 км немає безпечних місць для накопичення боєприпасів. Але військовий експерт Петро Черник в ефірі “Єдиного марафону” у слоті ТСН каже, що це, безумовно, успіх українців, але зупинить це ворогів ненадовго, передає NNS.

Він відзначає, що українці вправно навчились користуватись новою зброєю, від партнерів, цьому свідчать знищені склади і це суттєво ускладнить життя окупантам.

«Противник тримав свої склади на глибині до 50 км. І завозив їх туди великими ешелонами залізницею. Однозначно він цього робити більше не зможе. Він буде змушений зупинятися на адміністративній лінії українського кордону, вглиб, далі, ніж за 100 км і всі ці вантажі вручну перевантажувати на вантажівки. Це ускладнить йому логістику в рази», каже експерт.

Також доброю новиною в цьому є, що буде відкриватись особовий склад із передової для перезавантаження знаряддя. Але Черник радить не дуже тішитись із цього, адже це ще не той переломний момент, якого всі очікують.

Він підкреслив, що загроза для України зберігається на усіх напрямках. Та заспокоює, що одночасно по всіх ворог наступати не може, але для концентрованих точкових ударів перегрупованих сил вистачає. Де саме вдарять спрогнозувати неможливо, тож треба бути готовими до ударів будь-де.

Черник каже, що оперативної паузи, про яку напередодні заявили окупанти, насправді немає, адже це означало б повне припинення вогню.

«Ми якісно нищимо їхні боєкомплекти, і вони думають як поширювати їхню власну логістику і забезпечувати передову снарядами. На мій погляд, до 5-6 днів максимум, до тижня, вони напрацюють цю логістику. Все перезавантажать на вантажівки і почнеться нова хвиля битви за Донбас», каже експерт нагадуючи, що вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області для ворога є пріоритетом.

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