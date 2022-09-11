Визволення Ізюму змінить хід війни на Донбасі – NYT

Визволення Ізюму: втрата стратегічно важливого міста Ізюм стала найбільшою поразкою Росії з часів принизливого відступу з околиць Києва.

Українські чиновники в суботу заявили, що армія країни визволила місто Ізюм, стратегічно важливий залізничний вузол, який російські сили захопили навесні після кривавої багатотижневої битви.

«Ізюм був визволений сьогодні», сказав мер міста Валерій Марченко в інтерв’ю.

Російське Міноборони, яке за день до того говорило про посилення оборонних своїх позицій в Харківській області, підтвердило, що вивело війська з Ізюму для «перегрупування». Заява відомства намагалася виставити російський відступ як давно запланований крок. Але покинута військова техніка говорить про те, що відступ насправді був поспішним через загрозу оточення, – пише New York Times передає NNS, з посиланням на zn.ua.

Колись в Ізюмі жило 40 тисяч людей. Коли місто потрапило під окупацію, там залишилося 12 тисяч жителів, які тепер раділи визволенню Ізюма з-під російського контролю. Однак, їхню радість псували масштаби руйнування за останні шість місяців.

«Немає жодного житлового будинку, який би залишився неушкодженим. Опалення – найбільша проблема. Сумніваюся, що ми зможемо полагодити систему опалення до зими», сказав Марченко.

New York Times пише, що визволення Ізюму може стати переломним моментом у війні, який за своєю значимістю поступається лише принизливою поразкою Росії при спробі захопити Київ навесні. Успішний український наступ, який розпочався минулого тижня в Харківській області, став ще раз підтвердженням стійкості українських військ, а також в черговий раз вказав на недоліки російської воєнної машини.

«Українські війська не зупинилися, дійшовши до першого ж міста, а умисне вирішили обійти міста, щоб просунутися глибше за російську лінію фронту», підкреслив військовий аналітик Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі.

Успішний український наступ на півночі відбувається в критично важливий момент. Окрім того, що він підвищив мораль українців і зірвав російські плани анексувати окуповані території, операція почалася на тлі наближення зими, коли лінії фронту, швидше за все, будуть заморожені. А глобальна енергетична криза створить проблеми для західної підтримки України. Видання нагадує про слова президента Володимира Зеленського, який наголосив, що наступні 90 днів будуть критичними.

Але зараз, поки перший сніг ще не випав, українські війська завдали серйозний удар по російським ворогам, чітко показавши, що навесні хід війни може остаточно зміститися на користь України, – кажуть аналітики.

«Чим далі просуваються війська, тим зазвичай важче їх підтримувати. Але не схоже, щоб у Росії були серйозні резерви, готові зупинити прорив чи утримати ці міста», сказав Лі.

Російський військовий крах, який призвів до втрати Ізюму, може бути пов’язаним з одним простим фактом: російська армія залишила свої фланги без захисту через вірогідну нестачу сил, виснаження призовників і низьку мораль. З початку літа російські війська відправляли на Донбас. Захоплення цього регіону було однією з головних цілей Москви у цій війні. У червні і липні її армія змогла окупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Але впродовж останніх тижнів десятки тисяч російських солдатів перекинули на південь для стримування розрекламованого українського наступу, який почався минулого місяця в Херсонській області.

Попри те, що південний наступ міг здатися лише обманом, щоб відволікти увагу від блискучої атаки українських військ на півночі, насправді обидві операції були добре сплановані і підкріплені значною кількістю військ.

«Нам треба почекати, щоб подивитися, як далеко вони зможуть зайти. Але наступ на північному сході і в Херсонській області каже нам, що Україна має перевагу в живій силі і здатна ефективно її використовувати», сказав Лі.

Українські військові, яких відправили нещодавно на південний фронт, розповіли, що втрати були великими. Хоча українські сили змогли відновити контроль над деякими селами. Жива сила і боєприпаси стали визначальними елементами у війні, яку Росія веде проти України вже більш ніж пів року. І в Москви було більше і першого, і другого. Її війська щільно обстріляли українські позиції, поступово просуваючись вперед, хоч і зазнаючи тяжких втрат. Західні розвідувальні агенції вважають, що втрати обох армій вимірюються десятками тисяч. Тому останні українські успіхи здаються особливо надзвичайними, підкреслюючи велику втому в російських рядах, які поменшали на близько 80 тисяч солдатів пораненими і вбитими.

«Ще дуже багато чого нам невідомо про цей наступ. Але очевидно, що українська армія його добре спланувала і виконала. Він схожий на дуже ефективну операцію об’єднаних сил з застосуванням танків, механізованої піхоти, сил спецоперацій, повітряної оборони, артилерії і інших систем», наголосив Лі.

Але ситуація на полі битви змінюється щогодини. І залишається незрозумілим, якою вона буде у найближчі дні. Проросійські блогери публікували численні фото, на яких колони Третього армійського корпусу РФ прямували в напрямку Ізюму. Але, схоже, ця передислокація сил відбулася надто пізно. У Росії все ще є дуже велика армія. Зокрема, у неї потужні ВПС. І, швидше за все, вона спробує піти в контратаку або хоча б сповільнити український наступ. Коли російські сили окупували Ізюм в перші місяці війни, це дало їм важливу перевагу в Луганській і Донецькій областях. Стратегічно важливі міста на Донбасі опинилися в «кишені», яка з поступовим наступом російських військ замикалася. Російський контроль над Ізюмом означав, що українській армії потрібно було відправити туди сили, щоб не дозволити ворогу просуватися з цього напрямку далі на захід. Таким чином, важливі ресурси і війська стали недоступними на інших ділянках лінії фронту.

Але російський наступ на Донбасі загальмував влітку через виснаження підрозділів і необхідності поповнити свої ряди і запаси зброї. Втім, не відомо, наскільки успішно було виконане це завдання. Втрата контролю над Ізюмом ще більше посилять ці проблеми. Місто було важливим вузлом забезпечення для російських сил на Донбасі. Без цього каналу поставок війська Росії, а особливо артилерійські батареї, опиняться під ще більшим тиском.

Після визволення Ізюма динаміка на сході змінюється. В армії Києва тепер є розширена географія для проведення подальших наступів. Міста, які Росія нещадно обстрілювала, тепер будуть в більшій безпеці. Зокрема, це стосується Краматорська і Слов’янська. Українські військові, швидше за все, захопили сотні, якщо не тисячі, російських полонених, а також цінну російську військову техніку. В соціальних мережах поширюються відео, на яких видно поспіхом покинуті БМП і танки, яких українській армії якраз не вистачає. Втім, попри те, що захоплена російська техніка важлива, західна артилерія, а особливо системи HIMARS і ППО, зіграли особливо важливу роль в успішному контрнаступі України. Втім, західні аналітики пов’язують останні перемоги армії Києва з кращою тактикою і плануванням, а також з вищою мораллю військових. Все це дозволило взяти ініціативу в свої руки і успішно виступити проти чисельно більших ворожих сил.

Захисники продовжують звільняти українські землі від окупантів. Що відомо?