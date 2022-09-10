Захисники продовжують звільняти українські землі від окупантів. Що відомо?

Українські захисники продовжують контрнаступ на сході та півдні, а в міноборони росії пояснюють втечу своїх вояк «перегрупуванням військ».

Все, що відомо наразі зібрало Громадське, передає NNS.

Східний напрямок

10 вересня над Балаклією Харківської області замайорів український прапор — це ознаменувало остаточне звільнення міста від російсько-окупаційних військ, про що стало відомо раніше.

Наступ українських військ на цьому напрямку очолює командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він повідомив, що місто Куп’янськ на Харківщині вже взяте наполовину, а попереду — Ізюм.

«Офіційно ставимо крапку зачистки Балаклії», — командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у звільненому місті на Харківщині pic.twitter.com/8SoG7z2Q39 — hromadske (@HromadskeUA) September 10, 2022

Пізніше Служба безпеки України повідомила, що в Куп’янську вже перебувають спецпризначенці ЦСО «А» СБУ.

Напередодні американські аналітики прогнозували, що українські війська можуть звільнити Куп’янськ упродовж 72 годин. Місто було ключовим транспортним вузлом окупантів між територією рф та містом Ізюм. Тепер Ізюм опинився відірваним від цієї лінії.

Аналітики ISW зазначали, що українські бійці зможуть влаштувати для окупантів котел навколо Ізюма та знищити їх, якщо вдасться підірвати російські наземні лінії зв’язку на північ та південь від міста.

Самі окупанти та підконтрольні їм бойовики вже заявили про свій відхід з Ізюма. У міноборони рф заявили, що російські війська в районах Балаклії та Ізюма вирішили «перегрупувати для нарощування зусиль на Донецькому напрямку».

Втечу своїх солдатів у росії пояснили «операцією зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ». А в ході цієї операції окупанти, за словами рф, навіть провели «низку відволікальних та демонстраційних заходів».

Зазначимо, наразі Генштаб ЗСУ не підтверджував ці заяви, однак в Офісі президента вже публікували натяки щодо останніх успіхів контрнаступу.

Окупаційна адміністрація в Харківській області заявила, що російські сили також покидають місто Вовчанськ, а «адміністрацію» переносять у Бєлгород. Утім, офіційного підтвердження цьому не було.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що місцеві жителі також бачили українських військових на околиці Лисичанська, який росіяни захопили близько двох місяців тому. Крім того, за його словами, росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганщини.

У соцмережах також циркулює інформація про вихід військ рф із Лимана Донецької області. Мер міста Олександр Журавльов у коментарі «Суспільному» заявив, що на околиці міста тривають бойові дії.

«російські військові ще чинять опір. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати», — додав він.

Південний напрямок

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові вже просунулися по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Поки що Генштаб не повідомляв, які саме населені пункти звільнили.

Також командування фіксує, що окупанти поповнюють свої резерви. Однак ЗСУ тримають на півдні вогневий контроль по правому берегу Дніпра та трохи — по лівому. Підтягнуті резерви намагаються триматися далі від зон ураження, каже речниця.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що звільнення населених пунктів у Харківській області та на Південнобузькому напрямку продовжується, а з міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом.