Виплати ВПО затримують. Коли чекати гроші, розповіли в Мінреінтеграції

В Україні затримують виплати ВПО. З цього приводу на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства, передає НСН.
За запитом віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень.
Коли будуть виплати ВПО
Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати для внутрішньо-переміщених осіб.
“Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті Мінреінтеграції”, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень. кількість внутрішніх переселенців в Україні внаслідок агресії РФ наразі сягає 4,8 млн людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.
Право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.
Скільки зараз становить допомога ВПО
За словами представників Офісу Омбудсмана, фінансова допомога на проживання ВПО зараз складає такі суми:
- для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;
- для інших осіб – 2 000 гривень.
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