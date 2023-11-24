Хто з чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації, коли Рада ухвалить новий закон

Багато чоловіків можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо Рада прийме закон, над проєктом якого зараз працює.

Раніше НСН повідомляв, що група народних депутатів готує до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема зміни торкнуться права та підстав для відстрочки за станом здоров’я, сімейними обставинами та для навчання.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації

Як зазначила народна депутатка Мар’яна Безугла, новим законопроєктом розширять перелік категорій українців, яких позбавлять права на відстрочку від мобілізації.

Серед головних нововведень:

Скорочення кола осіб, які мають право на відстрочку у зв’язку з доглядом за особами з інвалідністю 1 та 2 групи, або за особами, які потребують постійного догляду. Зокрема, право на відстрочку втратять чоловіки:

які доглядають батьків дружини;

які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю III групи.

Також зменшено коло осіб, які мають право на відстрочку через догляд за особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду. Право матимуть лише члени родини першого ступеня споріднення: батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), зокрема й усиновлені.

Як наголосила депутатка, мета таких змін — унеможливити ухилення шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

Нададуть право на проходження служби у війську особам з інвалідністю за їхнім бажанням, попри наявність підстав для відстрочки.

Студентів вишів, які здобувають другу або третю вищу освіту, позбавлять права на відстрочку від мобілізації.

На військовий облік ставитимуть осіб, які засуджені за деякими кримінальними статтями, у тому числі й тих, що засуджені умовно.

Розширять список осіб, які підлягають постановці на військовий облік.

Скасують заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або місця тимчасового перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору.

Зазначимо, перелік підстав для відстрочки регулює ст. 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію“. Так, якщо Верховна Рада приймає якісь зміни, що стосуються відстрочки, вони з’являються у даному документі.

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