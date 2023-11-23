У Раді готують новий законопроєкт щодо мобілізації та демобілізації – Арахамія

У Верховній Раді наразі є більш як 10 документів, які стосуються питань регулювання порядку проведення мобілізації та демобілізації в Україні, тому в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над комплексним документом, який би врегульовував ці питання.

Про це розповів народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга Народу», член відповідного Комітету Давид Арахамія, передає НСН.

«Сьогодні є багато різних ініціатив та ідей, як вдосконалити порядок проведення мобілізації й демобілізації. Актуальним є питання, що робити з людьми, які вже 2 роки без ротації воюють на фронті? Ми чекаємо пропозицій від військових, але поки нічого не отримали. Також у нас виникла дивна ситуація: коли в родині є інвалід 1 чи 2 групи, то є можливість демобілізуватися для догляду за ними, але сам інвалід 1 і 2 груп не має права на демобілізацію з армії. Ми це будемо виправляти. Те ж стосується людей, які були в полоні й повернуті додому, зараз вони не мають права бути демобілізовані. На наш погляд, їм також треба надати таке право», заявив парламентар.

Він додав, що є військові з активною фазою онкологічного захворювання, які через стан здоров’я дуже обмежено можуть виконувати свої обов’язки. Питання з такими людьми потребує юридичного врегулювання.

Давид Арахамія звернув увагу й на те, що наявні в парламенті ініціативи, яким чином збільшити потужності ТЦК з точки зору мобілізації.

«Зокрема, пропонується врегулювати питання з призовним віком. Також є пропозиції розмежувати питання бійців на фронті й бійців, які працюють на підприємствах ОПК. Усі ці ідеї ми обговорюємо на Комітеті й працюємо над створенням своєрідної «матриці», щоб усі питання внести в єдину таблицю і врегулювати їх», наголосив народний депутат.

На його думку, у підсумку це буде або комплексний комітетський законопроєкт, або окремий документ, який підпишуть усі члени Комітету та лідери парламентських фракцій.

«Звичайно ж, ми нічого не робимо без консультацій із Міністерством оборони та Генеральним штабом України. Коли буде консенсус щодо цього питання, то документ буде винесений на розгляд у зал», підсумував парламентар.

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