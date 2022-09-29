Внутрішні переселенці отримують нові квартири – в Україні розпочала роботу програма соціального житла.

В Україні запрацювала програма соціального житла, у рамках якої внутрішньо переміщеним особам та їхнім родинам передали ключі від соціальних квартир.

Як передає NNS, про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Перші ключі від такого житла вручили переселенцям у Сумах.

“Уряд напрацьовує різноманітні механізми розв’язання житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один із них — надання житла для тимчасового проживання. Сьогодні в Сумах девʼять родин отримали соціальне житло”, заявив Чернишов.

Він додав, що за програмою підтримки дві сім’ї вже незабаром оселяться в Ромнах, також соціальне житло отримають родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях.

За його словами, за програмою вже придбано 60 квартир у чотирьох областях.

Житло людям передають повністю обладнане всім необхідним — з ремонтом, меблями та побутовою технікою, яку придбало й надало Товариство Червоного Хреста України.

Довідково:

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з урахуванням пріоритетності. Пріоритетність визначає Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Держмолодьжитло закуповує квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб насамперед із числа багатодітних родин та родин, житло яких було зруйноване внаслідок агресії рф у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Поляки роздадуть безкоштовні квартири українцям – хто може отримати житло