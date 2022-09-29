Поляки роздадуть безкоштовні квартири українцям – хто може отримати житло

У Польщі виділять безкоштовні квартири українцям. Хто може розраховувати на отримання житла.

У Люблінському воєводстві Польщі створюють новий центр для тимчасового проживання українців, які втекли від війни.

Як стало відомо NNS, у місті Замостя підготують квартири, де безкоштовно житимуть українські біженки з дітьми, пише «Наша Польща».

Зазначається, що в рамках ініціативи «Любельщина допомагає Україні» з фондів ЄС було виділено близько 5 мільйонів злотих — приблизно 1 млн євро.

Для українців підготують 10 квартир, де зможуть розміститись до 40 осіб. Планується, що тимчасове житло виділятимуть біженкам із дітьми. Влада виділила для цього муніципальне приміщення, де раніше розташовувався воєводський центр медицини праці.

Планується, що у будівлі проведуть капітальний ремонт та зроблять перепланування для створення квартир гарного рівня та спеціалізованого пункту для потреб біженців.

Також у центрі облаштують дитячу ігрову кімнату, пральню із сушаркою, загальну кімнату, кабінети психолога, юриста та перекладача.

Як відомо, Замостя — туристичне місто з історичними будинками, населення якого налічує 60 тисяч осіб. Там не лише приймають українських біженців, а й періодично влаштовують для них масові заходи.

Зазначимо, Польща не лише розвиває програми допомоги українцям, а й братиме участь у повоєнному відновленні нашої країни.

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