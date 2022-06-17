З 1 липня Україна запроваджує візовий режим з рф

Вже з 1 липня 2022 року Україна запроваджує візовий режим для громадян російської федерації.

Про це NNS повідомляє посилаючись на Telegram Володимира Зеленського.

Сьогодні, 17 червня, Кабмін має ухвалити постанову, якою запровадить візовий режим для громадян рф.

Переглянути режим в’їзду російських громадян на територію України запропонував президент Володимир Зеленський.

“У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією»”, повідомив президент.

Згідно із запланованим рішенням, візовий режим почне діяти вже з 1 липня 2022 року.

Запровадити візовий режим запропонували у петиції на сайті президента. Володимир Зеленський цю пропозицію підтримав.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та рф діяв із 1997 року.

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