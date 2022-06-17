Єврокомісія офіційно рекомендувала надати статус кандидата Україні на членство у Європейському Союзі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає NNS.

По-перше, комісія рекомендувала Європейські раді надати Україні європейську перспективу, а по-друге, — статус кандидата на вступ до ЄС.

«Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість відповідати європейським цінностям та стандартам»,сказала фон дер Ляєн.

Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

Заявку на вступ до ЄС Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

9 травня Україна передала Єврокомісії другу частину анкети для набуття статусу кандидата на приєднання до Європейського союзу.

Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.

Нагадуємо, у четвер, 16 червня, лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.