Відсьогодні у додатку Дія з’являться нові документи

У додатку Дія від Міністерства цифрової трансформації з понеділка, 29 серпня, з’явиться низка нових сервісів.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на анонс брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, передає NNS з посиланням на liga.net.

“Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів, і вже завтра в Дії будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання”, цитує агентство текст анонсу.

Також у Дії планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Ще в середині серпня Мінцифра запустила бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта в Дії, а також відображення цих документів англійською мовою.

Послугу з шерингу авто Мінцифра планувала запустити ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Запуск припинили через закриття реєстрів з міркувань безпеки.

Федоров розповів про велике оновлення Дії – які нові послуги з’являться у застосунку