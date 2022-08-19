Федоров розповів про велике оновлення Дії – які нові послуги з’являться у застосунку

Оновлення Дії – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі українського телемарафону розповів перші подробиці.

Про це передає NNS з посиланням на Факти ICTV.

«Це буде велике оновлення Дії, де буде можливість отримати до десяти послуг. Також ми перевели частину документів на англійську для українців, які зараз перебувають за кордоном. Щоб вони могли використовувати водійське посвідчення, паспорт в різних життєвих ситуаціях», підкреслив очільник Мнцифри.

Шеринг авто у Дії. Міністр повідомив, що ця послуга матиме назву Належний користувач. Він пояснив, що якщо особа хоче, щоб його дружина або хтось інший користувався його автівкою, то для цього треба поділитися технічним паспортом.

«Ми відновлюємо шеринг авто, тобто можна буде поділитися техпаспортом авто з іншою людиною і зробити це в кілька кліків. Також зараз ми тестуємо пенсійне посвідчення, посвідчення про тимчасове місце проживання», сказав Федоров.

Міністр додав, що ці оновлення планують випустити вже найближчим часом. Він повідомив, що розробники працюють над послугою – військові облігації, які обіцяють скоро запустити.

«У кожного українця буде можливість допомогти ЗСУ. Військові облігації працюють на кшталт депозиту: буде можливість, скажімо, трохи заробити на коштах, що будуть вкладені у військові облігації», пояснив міністр.

За словами Федорова, військові облігації будуть доступні для всіх фізичних осіб.

Також Федоров повідомив, що послуга «Розмитнення авто» в Дії готова на 90% технічно, незважаючи на те, що не ухвалений відповідний законопроєкт.

«Нова послуга полягає у тому, що не тільки вона відцифрована, і в кілька кліків онлайн можна розмитнити авто, яке ви купили закордоном, а в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто немає суб’єктивних факторів оцінки вартості розмитнення для митника — прибирається в корені вся корупція», пояснив посадовець.

Але для цього, за його словами, потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроєкт, який розробив уряд і направив в парламент.