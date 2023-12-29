Відомому алкогольному магнату СБУ вручила підозру – подробиці гучної справи

Служба безпеки України оголосила підозру відомому алкогольному магнату – власнику одного з найбільших українських алкогольних холдингів Євгенію Черняку у фінансуванні збройної агресії рф. Цьому холдингу належать бренди «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Мікадо» тощо.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

За даними слідства, попри війну компанії Черняка продовжили вести бізнес із країною-агресором. Протягом 2022 року лише у вигляді податків і зборів його підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці задокументували, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявили документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь росії, кажуть в СБУ.

Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає увʼязнення від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без неї.

Наразі правоохоронці розв’язують питання про накладення арешту на приватне і корпоративне майно підозрюваних для передачі в управління АРМА.

У липні Черняка оголосили в розшук у росії за звинуваченням у фінансуванні Збройних сил України. Про це повідомляли російські пропагандисти.

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