Завдяки добровільній накопичувальній системі українці зможуть додатково відкладати гроші на пенсію.

Відповідний проєкт закону № 7722 про казначейський пенсійний план зареєструвала Верховна Рада, передає NNS з посиланням на телеграм Верховної Ради.

Законопроєкт має на меті від 1 січня 2023 року надати громадянам України можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримають додаткове джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їхнє забезпечення у старості.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри, а управління активами – Казначейство.

Взяти участь у добровільній накопичувальній системі може виключно фізична особа, якій на дату укладання договору ще не виповнилося 65 років.

Розмір накопичувального внеску визначається самим платником накопичувального внеску та є необмеженим. Для накопичувального внеску створюється індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

“Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку”, йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Як зазначила одна з авторок законопроєкту, голова Комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова, збільшення тривалості життя матиме істотні наслідки для пенсійної системи, тому додаткова добровільна накопичувальна система є необхідною.

Окрім того, за даними ООН, Україна входить в топ 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому, у найближчі десятиріччя скорочення населення відбуватиметься майже виключно через людей працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграцій, ООН прогнозує:

зменшення чисельності населення України до 2050 року на 28%;

зростання до 2050 року частки осіб віком 60 років і старше до 32%;

зростання очікуваної тривалості життя в середньому на 5 років.

За таких умов населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Отже, співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

Такі рівні народжуваності та тривалості життя матимуть наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи – вважають законодавці. Саме тому впровадження казначейського пенсійного плану є необхідним.

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