Пенсійне посвідчення в Дії – для яких категорій громадян воно доступне. Тепер люди можуть не носити пластикові документи, а користуватися електронними.

У додатку Дія буде відображатися пенсійне посвідчення видане після 2014 року. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Мінцифра”.

Якщо людини пенсійне посвідчення у вигляді книжечки, його потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді. При оновленні документа варто звернути увагу, щоб у ньому не було помилок.

Для яких громадян пенсійне посвідчення доступні у додатку “Дія”:

За віком (для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60);

Спеціальне: через втрату годувальника, інвалідність тощо.

Пенсійне видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно та оновити додаток.

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