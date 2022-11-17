Російські окупаційні війська в черговий раз здійснили масовану атаку 17 листопада. Ворог випустив по Україні крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє NNS з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Чим зумовлена тривога – це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з Волгодонська атакують, це Ростовська область, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас була атака Shahed з півночі України летіли, ймовірно, з територія Білорусі, Курська область”, зазначив Ігнат.

При цьому він додав, що окупанти також атакували Україну з акваторії Чорного морі, ймовірно крилатими ракетами “Калібр”.

За його словами, поки точна кількість випущених ракет невідома, проте ворог здійснив не менше 10 пусків.

Також Юрій Ігнат додав, що прифронтові міста були атаковані ракетами С-300.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Відомо про загиблих та поранених, серед яких є 15-річна дівчинка. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарнях міста

Крім того, Росія атакувала інфраструктурний об’єкт в Одеській області.

У Києві сили ППО збили дві ворожі ракети, а у Київській області збили чотири дрони-камікадзе.

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