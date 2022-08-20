В Україні змінюють правила продажу продуктів – що потрібно знати покупцям.

Кабмін вирішив скасувати дозвіл на продаж продуктів з етикетками без української мови.

Про це стало відомо із повідомлення Міністерства агарної політики, передає NNS.

У повідомленні, зокрема, згадують про те, що дозвіл на продаж продуктів без українського маркування було запроваджено урядом на початку війни, коли потрібно було терміново наситити вітчизняний ринок продуктами. Тоді ж було дозволено безмитне ввезення імпортних товарів з-за кордону. Проте зараз ситуація змінилася.

Зараз вітчизняні підприємства здатні повністю забезпечити потребу в продуктах, тому уряд вирішив повернути довоєнні вимоги до маркування.

Втім, це не означає, що імпортні продукти з іноземним маркуванням мають негайно зникнути з прилавків магазинів.

“Харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати “вжити до”)”, йдеться в повідомленні.

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