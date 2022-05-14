З початку війни Держфінмоніторингом у співпраці із правоохоронними органами заморожено кошти у сумі на понад 1 млрд. грн на 355 банківських рахунках.

Це сталося через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій, йдеться в матеріалах Держфінмоніторингу.

Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua.

Зазначається, що указані кошти зупинені в рамках схем, виявлених Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки.

Загалом, за період з 24 лютого по 12 травня 2022 року Держфінмоніторинг отримав від суб’єктів первинного фінансового моніторингу 152 514 повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. З них:

5 611 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);

146 531 повідомлення про порогові операції;

11 повідомлень про порогові та підозрілі операції;

361 повідомлення, отримане на запит на відстеження.

За цей же період Держфінмоніторингом отримано 43 936 повідомлень про фінансові операції по перерахуванню коштів за кордон. Усі ці перекази перевіряють в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, правління НБУ 24 лютого було введено обмеження на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей за межі України.

Відповідно до закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

абсолютно всі суб’єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України;

оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;

суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

нотаріуси;

суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;

суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор; постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів.

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