В Україні введуть нову систему для оплати комунальних послуг

В Україні планують створити нову єдину інформаційно-аналітичну систему для отримання та оплати комунальних послуг.

Про це поінформував прем’єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, пишуть Факти, передає NNS.

За його словами, наразі в Україні немає єдиного інструмента, де громадяни могли б одразу отримати всі житлово-комунальні послуги. А тому його вирішено створити.

Нова система має назву Простір житлово-комунальних послуг. Як зазначив Шмигаль, у ній громадяни зможуть отримати одразу всі послуги ЖКГ, а також оплатити комуналку.

“Буде впорядкована між собою робота всіх постачальників комунальних послуг. Буде можливість прозорого управління житловим фондом. Також буде можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг”, наголосив очільник уряду.

Крім того, завдяки новій системі громадяни зможуть повідомляти про порушення в сфері благоустрою.

На засіданні Кабмін створив міжвідомчу робочу групу, яка й займатиметься запуском системи.

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