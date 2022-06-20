В Україні на законодавчому рівні заборонили водіям автобусів та таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Про це йдеться у порівняльній таблиці до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора”, передає NNS.

Зокрема, пропонується змінити деякі положення законодавства:

водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажира, який створює шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.

водію автобуса заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів).

водіям таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

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