Рада заборонила російську музику у громадському просторі – Желєзняк

Верховна Рада заборонила російську музику у громадському просторі. Про це повідомив у офіційному Телеграм-каналі народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає NNS.

Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада України прийняла закон, відповідно до якого відтепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.

“За” проголосувало 303 народних депутати.

Окрім того, парламент також заборонив імпорт книг з Росії, Білорусі та окупованих територій.

“Парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. “За” – 306″, – розповів Железняк.

Даний законопроект в Парламенті було зареєстровано 30 травня.