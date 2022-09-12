В Україні пропонують запровадити безкоштовний проїзд для громадян у транспорті на період дії воєнного стану.

Група народних депутатів з фракції “Слуга народу” та опозиції зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №8020 “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, яким пропонується на час воєнного стану встановити безкоштовний проїзд у міському транспорті та залізницею для внутрішньо переміщених осіб, передає NNS.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт Закону передбачає внесення змін до статей 11 та 20 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та встановлює під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях:

право внутрішньо переміщених осіб на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних;

обов’язок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим економічне обґрунтування ініціативи відсутнє. На думку авторів, її реалізація не потребує додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів.

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