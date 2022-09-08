Яку грошову допомогу отримують українці від держави та міжнародних організації під час війни.

NNS, посилаючись на Факти, публікує інформацію про усі грошові виплати ВПО від різних структур.

Держава надає грошову допомогу ВПО

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО – 2000 гривень дорослому та 3000 гривень дітям та людям з інвалідністю.

Щоб її отримати, необхідно надіслати відповідну заявку. До 30 квітня 2022 року зробити це можна було онлайн через додаток Дія. Також можна звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення. Наразі ці виплати ВПО надходять мешканцям певних громад, список яких оновлюється залежно від ситуації.

Крім цього, одноразову допомогу можуть отримати особи, які евакуюються з районів, де тривають активні бойові дії. Такі виплати здійснює Укрзалізниця просто на вокзалі.

Головне, звернутися по допомогу необхідно впродовж одного дня після прибуття. Таку одноразову допомогу можуть отримати також українці, які проживають на деокупованих територіях.

Компенсацію 450 грн за комунальні послуги можуть отримати ті, хто прихистив у себе вдома ВПО.

Отримати ці гроші можна так:

подати заяву про готовність прихистити людей до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт Прихисток;

подати відповідну заяву до ОМС після поселення переселенців;

до п’ятого числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

По 6500 грн за кожного найнятого на роботу переселенця отримують українські підприємці. Подати заявку на отримання компенсації можна через сервіс Дія. Гроші вже можна отримати за перший та другий місяць роботи переселенця.

Державна виплата, у межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, можуть отримати виплату 6500 гривень. Цю допомогу необхідно було оформлювати через сервіс Дія.

Заявку на виплати вже неможливо надіслати, але гроші отримали ще не всі. Така тривала затримка пов’язана передусім з великою кількістю охочих. Реєстри й досі опрацьовують усі дані.

Якщо ви надіслали заявку, але грошей не отримали – почекайте, виплати обов’язково надійдуть.

Міжнародна допомога внутрішнім переселенцям

Допомогу ВПО можуть отримати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Фінансова допомога в межах програми становитиме 2500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

Багатоцільова грошова допомога від ООН запроваджена в усіх областях, які приймають велику кількість переміщених осіб. А саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Полтавській.

Грошова допомога надається УВКБ ООН ВПО, допомагає вирішити їхні основні потреби, як-от необхідність платити оренду, купувати їжу та предмети гігієни.

Сума допомоги становить 2220 грн на кожного члена родини. Допомога надаватиметься протягом трьох місяців. Тобто, в цілому за три місяці – 6660 грн на одного члена сім’ї.

Грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснюється без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб.

Програма багатоцільової грошової допомоги МОМ, яка є додатковою до будь-якої державної допомоги і становить 2220 грн на місяць на особу і надається принаймні протягом трьох місяців.

Фінансова допомога ВПО від Норвезької ради у справах біженців (NRC) надається усім ВПО, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

Розмір виплат від NRC становить 2200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Реєстрація на допомогу відбувається виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота:

відкрийте WhatsApp або встановіть його, якщо ви не маєте його;

додайте до ваших контактів номер 0 800 609 844;

відправте на цей номер повідомлення з текстом: NRC;

далі ви отримаєте повідомлення з інструкціями для успішної реєстрації. NRC зв’яжеться з вами у WhatsApp.

Де приймають повторні заяви на виплати ВПО та куди звертатися у разі проблем