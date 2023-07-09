В Україні пропонують скасувати призов, а з військкоматів зробити ЦНАПи

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні потрібно скасувати призов, а Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перетворити на сучасні ЦНАПи.

Такі зміни, на його думку, потрібно впроваджувати після закінчення війни.

Про це міністр повідомив під час телемарафону, передає НСН.

Він наголосив, що всю “радянську спадщину”, яку зараз мають українські військкомати, “потрібно принципово змінювати, робити інший підхід, максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами”.

За його словами, Україна має намір перейти повністю на контрактну армію.

“Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати заклик, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати”, додав Резніков.

Нагадуємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що після завершення війни Україна відмовиться від призову у тому вигляді, в якому він існував раніше.

Прем’єр зазначив, що першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки і оборони України на стандарти НАТО у всіх аспектах: від техніки і зброї до планування та аналізу.

За словами Шмигаля, основою оборони стане професійна армія. Одночасно будуть створені два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за певними військовими спеціальностями.

Ще один компонент Нової української армії, за словами урядовця, це розвиток ВПК. Він зауважив, що Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки, запускає нові програми та проекти.

Також глава уряду зазначив, що приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі.

“Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування”, пояснив Шмигаль.

Крім того він зауважив, що влада обговорює питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

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