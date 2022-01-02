В Україні подорожчало оформлення біометричних документів: нові ціни

З 1 січня 2022 року зросла вартість бланків деяких біометричних документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба, передає NNS.

Як зазначається, держпідприємство Поліграфічний комбінат Україна змінило вартість бланків окремих біометричних документів у зв’язку із подорожчанням сировини та матеріалів.

“У зв’язку із цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон”, повідомила служба.

Нові ціни на оформлення біометричних документів в Україні з 1 січня 2022 року

Перше оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) залишається безкоштовним.

Оформлення за термін до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн (раніш 363 грн), до 10 робочих днів – 498 грн (раніш 489 грн).

За оформлення закордонного паспорта доведеться заплатити 733 грн (раніш 694 грн) – до 20 робочих днів; та 1085 грн (раніш 1046 грн) – до семи робочих днів і до трьох робочих днів за наявності обставин.

Зазначається, що громадяни, які оплатили послуги та подали заяви на оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.

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