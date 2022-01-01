Пенсії, зарплати, податки і тарифи: що змінилось для українців з 1 січня

У січні 2022 року на українців чекає низка важливих змін. Зокрема, деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на індексацію пенсій, а вчителі та медики – на підвищення зарплати. Також з початку року зростуть тарифи на доставку газу і з’являться нові податки. Що ще змінилось для українців з 1 січня?

Прожитковий мінімум і соцвиплати

З 1 січня розмір прожиткового мінімуму становитиме для:

дітей віком до 6 років — 2 100 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 2 618 грн;

працездатних осіб— 2 481 грн;

осіб, які втратили працездатність — 1 934 грн.

У зв’язку з цим, зросте розмір низки соцвиплат, які залежать від прожиткового мінімуму. Так, розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2022 року становитиме 6 500 грн, а розмір мінімальної пенсії – 1 934 грн.

Аліменти

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років з 1 січня становитиме 1 050 грн, віком від 6 до 18 років – 1 309 грн.

Рекомендований розмір аліментів з 1 січня 2022 року становитиме 2 100 грн (для дітей до 6 років) і 2 618 грн (від 6 до 18 років).

Максимальний розмір аліментів (10 прожиткових мінімумів) на дитину до 6 років з 1 січня становитиме 21 тис. грн, а на дитину до віком від 6 до 18 років – 26 180 грн.

Допомога на дітей

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, та на дітей-сиріт з 1 січня становитиме 5 260 грн (до 6 років) і 6 545 грн (від 6 до 18 років).

Індексація пенсій

З 1 січня зросте розмір пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Передбачене таке підвищення виплат:

ліквідаторам першої групи інвалідності – із 12 270 грн до 16 080 грн;

ліквідаторам другої групи інвалідності – із 10 967 до 12 987 грн;

ліквідаторам третьої групи інвалідності – із 8 129 до 8 917 грн.

Водночас мінімальний розмір пенсій для чорнобильців не повинен бути нижчим, ніж 6 тис. грн (для першої групи інвалідності), 4 800 грн (для другої групи інвалідності) і 3 700 грн (для третьої групи та дітей з інвалідністю).

Крім того, з початку 2022 року підвищення на 9% від розміру пенсії передбачено для жінок віком 60 років (народжених у 1962 році).

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС, повинен становити не менше, ніж 7 800 грн.

У 2022 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 29 років страхового стажу.

Якщо необхідного страхового стажу бракує, то вийти на пенсію за віком можна у 63 роки (зі стажем від 19 до 29 років) та 65 років (за наявності страхового стажу від 15 до 19 років).

Комунальні тарифи

У січні газ для побутових споживачів, які перейшли на тариф Річний, не здорожчає. Залежно від постачальника, ціна коливатиметься від 7,79 до 11,99 грн за куб. м.

Відразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за куб. м. Найменшу річну ціну на газ у розмірі 7,79 грн за куб. м запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).

Компанія Neogas просить 7,80 грн за куб. м. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн), Палівенерго (7,90 грн), Енергогарантія (7,95 грн).

А от Херсонська обласна енергопостачальна компанія знизила річний тариф з 13,5 грн до 9,98 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційну ціну на блакитне паливо – 7,96 грн за куб. м.

У січні 2022 року українці, які відмовилися від річного тарифу, платитимуть за газ відповідно до тарифу Місячний. Одним із найнижчих його встановили компанії Eнерджі Трейд Груп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Збут (7,99 грн за 1 куб. м) і Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Найвищі місячні тарифи у січні встановили газопостачальні компанії Енергія країни (57,5 грн за 1 куб. м) і Світлогаз (49 грн за 1 куб. м).

Тариф на доставку газу

З 1 січня 2022 року доставка (розподіл) газу в середньому по Україні здорожчає на 3,9%. Ціни коливатимуться в діапазоні 38 коп. – 2,95 грн за доставку одного кубометра (з ПДВ).

Найбільші тарифи встановили ТОВ Газпостачсервіс (Вінницька область) – 2,95 грн за куб. м і ТОВ Спектргаз – 2,82 грн за куб. м.

Плата за доставку на рівні 2,39 грн за куб. м встановлена для Гадячгазу, Закарпатгазу, Лубнигазу, Миколаївгазу, Тисменицягазу, Харківгазу, Чернівцігазу.

Найменше за доставку газу пропонують платити споживачам Київгазу – лише 38 коп. за куб. м, Харківміськгазу – 52 коп. за куб. м та Кременчукгазу – 55 коп. за куб. м.

Тариф на електроенергію

Із 1 січня 2022 року тариф на електроенергію для споживачів не зміниться. Українці й надалі платитимуть за світло залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Підвищення стипендій

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії в Україні зростуть. Тому розмір мінімальної звичайної академічної стипендії становитиме:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 1 250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти – 1 510 грн (підвищена 1 930 грн);

для студентів закладів вищої освіти – 2 тис. грн (підвищена 2 550 грн).

Крім того, з 1 січня 2022 року зміниться розмір академічної стипендії президента України. Для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти вона становитиме 2 750 грн, для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3 320 грн, для студентів закладів вищої освіти – 4 400 грн.

Касові апарати

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів будуть потрібні всім підприємцям другої, третьої й четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Це означає, що реєстратори розрахункових операцій (РРО) повинні використовувати ресторани, кафе, турагенції, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секонд-хенду, ювелірних виробів.

Незалежно від обігу, РРО або ПРРО (програмний реєстратор) потрібні:

всім магазинам та інтернет-магазинам, які продають технічно складні побутові товари (котли, печі, плити тощо);

аптекам, аптечним кіоскам, медмагазинам, що реалізують ліки та товари медичного призначення;

підприємствам, які надають платні медичні послуги;

підприємствам, які займаються реалізацією ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів/каміння.

З 1 січня 2022 року касові апарати не потрібні ФОПам першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників і займаються роздрібною торгівлею за готівку на ринках.

Також касові апарати з січня 2022 року дозволили не використовувати підприємцям, які займаються роздрібною торгівлею в селах.

Йдеться про продаж товарів, які не підлягають акцизу, за умови неперевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

У разі проведення розрахункової операції без касового апарату з 1 січня 2022 року штраф становитиме 100% від вартості проданих з порушеннями товарів, робіт, послуг.

Податки для ФОПів

Деякі податки для фізосіб-підприємців залежать від розміру мінімальної зарплати. Оскільки з 1 січня 2022 року вона буде 6,5 тис. грн, то ставка нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка становить 22%, зміниться.

Тому ЄСВ для фізосіб-підприємців з 1 січня зросте до 1 430 грн (6 500*22%).

Єдиний податок для ФОПів першої групи становить не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому з 1 січня він буде 248,10 грн.

Єдиний податок для підприємців другої групи розраховують за принципом 20% від мінімальної заробітної плати. Тому з 1 січня він становитиме 1 300 грн.

Розмір єдиного податку для ФОПів третьої групи розраховується як 5% доходу або 3% доходу та ПДВ (податку на додаткову вартість), а для підприємців четвертої групи – доходи на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

Нові рахунки для сплати податків

Із 1 січня 2022 року в Україні змінюються рахунки для сплати податків. Держказначейство повинно відкрити їх до 15 січня 2022 року.

Фізособи-підприємці, які будуть сплачувати єдиний податок або ЄСВ (єдиний соціальний внесок) за останній квартал 2021 року, нові рахунки зможуть переглянути в розділі Бюджетні рахунки на сайті Державної податкової служби або в податковому кабінеті.

Коди бюджетної класифікації для податків ФОПів-2022:

18050400 — єдиний податок ФОП;

11010500 — ПДФО (податок на доходи фізосіб) за результатами декларування (загальна система);

11011001 — військовий збір за результатами декларування (загальна система);

71040000 (символ рахунку 204) — ЄСВ для ФОП.

Податки для українців

З 1 січня набуває чинності закон, який передбачає запровадження мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Це такий податок, який має бути мінімально сплачений за землю сільськогосподарського призначення.

У 2022 та 2023 роках мінімальне податкове зобов’язання становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі. Після цього податок на землю зросте до 5%.

Але перші нарахування за 2022 рік українці отримають у 2023 році. Щоб розрахувати мінімальне податкове зобов’язання, потрібно нормативну грошову оцінку землі помножити на її на коефіцієнт (4% чи 5% залежно від періоду, що обчислюємо). Там, де не проводилася оцінка землі, МПЗ рахуватимуть за середніми показниками в області.

Популярні сервіси eBay та Amazon з 1 січня додадуть до вартості своїх послуг 20% податку на додану вартість (ПДВ). Відповідні листи з попередженнями вони вже розіслали українським користувачам.

Тому тепер для українців кожна купівля через ці платформи коштуватиме на 20% дорожче, ніж це було досі. Зростання вартості пов’язане з тим, що у 2022 році в Україні набуває чинності закон про так званий податок на Google. У зв’язку з цим про здорожчання своїх послуг також попередили компанії Meta, Google та Adobe.

Підвищення зарплат вчителям

В Україні з 1 січня зростуть зарплати педагогів. Посадовий оклад на 10% підвищується для:

вчителів гімназій, ліцеїв колегіумів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів;

педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу;

педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти.

На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% – у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах) та на 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Крім того, з 1 січня передбачена доплата за класне керівництво. Для вчителів 1-4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти вона зросте на 20% від окладу.

Розмір доплати вчителям у 5-11 класах у закладах загальної середньої освіти становитиме 25%, а викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 20%.

Зарплати лікарям

З 1 січня 2022 року зарплати медикам повинні становити 20 тис. грн на місяць для лікарів і професіоналів з вищою немедичною освітою.

Для фахівців з базовою вищою медичною освітою та вищою медичною освітою розмір зарплати планують підвищити до 13,5 тис. грн на місяць.

У погодинному розмірі це:

120,37 грн – для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я (крім посад лікарів-інтернів);

81,25 грн – для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

Облік і призначення антибіотиків

З 1 січня 2022 року в медичних установах України почнуть суворо контролювати призначення і застосування антибіотиків. Це робитимуть, щоб обмежити нераціональне і часто необґрунтоване використання цих препаратів у лікувальних протоколах.

Також із 1 січня в лікарнях будуть вести облік споживання антибіотиків. Під особливим контролем будуть препарати групи спостереження — це лікарські засоби, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

Підлягатимуть обліку антибіотики групи резерву — це лікарські засоби останньої надії. Їх застосовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій.

Харчування в школах

З 1 січня українські школи повинні перейти на нове меню. Перехідний період тривав більше року. За цей час усі причетні до реформи розробили нове меню з овочами та фруктами, смачними та корисними стравами, щоб вирішити проблему надмірного споживання субпродуктів, газованих напоїв, цукру, солі та жирів.

Із новими стандартами та концепцією здорового харчування освітяни, батьки та учні можуть ознайомитись на спеціально створеному інформаційному порталі Знаїмо – Знаємо, що їмо (про свідоме харчування у школі та вдома).

Згідно з постановою про нові норми харчування у закладах освіти, у шкільному харчуванні зменшиться кількість цукру та хліба й збільшиться кількість фруктів, м’яса та молока.

Зі шкільного меню виключили кондитерські вироби, адже вони містять велику кількість цукру та трансжири. Не увійшли до нього і консерви (м’ясні, рибні, овочеві) через високий вміст солі та можливу наявність консервантів.

Кредити для безробітних на відкриття бізнесу

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені українці зможуть отримати фінансову допомогу від держави на започаткування власного бізнесу.

Кредит у розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) можна буде використати тільки на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

Але якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Також знадобиться довідка про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи. Розробити його допоможуть працівники центрів зайнятості.

Про це NNS дізнався з повідомлення Факти