В Україні подорожчають алкогольні напої: яка причина

В Україні подорожчають алкогольні напої. Це пов’язано з підвищенням акцизу на міцні спиртні напої, а також на деякі види вин, лікерів, продуктів перегонки.



З січня 2022 року, згідно із законопроєктом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, в Україні збільшаться ціни на алкоголь.

Про це NNS дізнався з повідомлення Главред.

Законом запроваджуються нові правила розрахунку “пивного акцизу”, який відтепер опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво.

Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

Тобто пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, але пиво міцністю 8% подорожчає на 2 гривні 1 копійку.

Підвищення акцизу на алкогольні напої:

вина ігристі і газовані міцністю від 1,2 до 15% об. – з 11,65 до 12,23 грн за літр;

вина під кодом 2204, 2205, 2206 – з 8,02 до 8,42 грн за літр.

міцний алкоголь (міцністю вище 22% об.) – з 126,96 до 133,31 грн за літр 100% спирту.

сидр і перрі – з 1,06, до 1,11 грн за літр.

Акцизний податок – непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни

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