В Україні хочуть ввести новий податок на солодкі газовані напої

Голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пропонує обговорити введення нового податку. Пропонується встановити податок на солодкі газовані напої.

Про це він написав у Facebook, пише AgroTer, передає NNS.

“Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш Комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив”, написав він.

Як зазначив депутат, кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок на солодкі газовані напої.

До переліку з понад 65 держав нещодавно долучились Казахстан та Ізраїль. В Ізраїлі податок почне діяти з цього року. За напої з вмістом понад 5 грамів цукру на 100 грам рідини потрібно додатково сплатити 1 шекель за літр (0,3 євро).

“Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їхнього споживання і сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи”, додав він.

Радуцький розповів, що на відміну від цукру з продуктів харчування, цукор із напоїв (особливо газованих) засвоюється занадто швидко, що перевантажує підшлункову залозу та печінку, що з часом призводить до розвитку діабету, порушення роботи серцево-судинної системи, пошкодження кровоносних судин, ожиріння, захворювання кишково-шлункового тракту.

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