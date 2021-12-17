В Україні вже після нового року можуть зрости тарифи на холодну воду. До цього неминуче призведе підвищення тарифів на електроенергію.

Якщо водоканалам не дозволять підняти тарифи, вони будуть змушені перейти на погодинну подачу води.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

В Україні вже незабаром після новорічних свят можуть зрости тарифи на холодну воду. Це пов’язано з підвищенням витрат за електроенергію. А вартість електроенергії, своєю чергою, становить 40% собівартості води.

В асоціації Укрводоканалекологія розповіли, що на сьогодні вартість електроенергії, якою користуються українські водоканали – одна з найвищих у Європі, а тарифи на воду в 5 разів дешевші за європейські.

При цьому тариф на електроенергію, який було закладено в тарифи на воду, що нині діють, з того часу вже зріс у 1,6 раза.

Так, у тарифах було закладено вартість електроенергії по 2,8 грн/кВт-годину (без ПДВ), а сьогодні водоканали змушені її купувати по 4,5 грн/кВт-годину (без ПДВ).

Таким чином, якщо врахувати у формуванні тарифів на воду вартість електроенергії, що виросла, то вийде, що їх потрібно піднімати, як мінімум, на 28%. А якщо при цьому врахувати, що вартість реагентів зросла майже вдвічі, то підвищувати вартість холодної води та каналізації доведеться ще більше.

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