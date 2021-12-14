Взимку електроопалення подорожчає: чим українцям вигідніше опалювати житло

У грудні українці отримають платіжки, в яких вартість електроопалення буде майже вдвічі вищою у порівнянні з груднем минулого року.

Отоплювати приватні будинки в Україні з кожним роком стає дедалі дорожчим. Після скасування пільгового тарифу обігрів будинку площею 110 кв. м коштуватиме 2166 грн.

Про це з посиланням на UBR пише today.ua, передає NNS.

У грудні 2020 року платіжка за такий самий обсяг електрики (2117 кВт-год електроенергії) для обігріву будинку становила 1160 грн.

Опалювати газом ще дорожче

На обігрів аналогічного за площею будинку газом минулого року споживачі, які витрачали 400 куб. м газу, сплачували 3100 грн. Цього року обігрів газом подорожчає до 3200 грн.

За словами експертів, при економному та спланованому споживанні обігріватися електроенергією залишається вигідніше як власникам будинків, так і квартир.

Як заощадити

Загальна сума у квитанціях за електроенергію (а відповідно і за електроопалення) цього року, після скасування пільгового тарифу на електроопалення, зросте.

Заощадити на електроопаленні близько 1000 гривень на місяць можна завдяки установці двофакторного лічильника (нічне/денне споживання).

У споживачів із такими лічильниками приблизне денне споживання електрики за місяць становитиме 461 кВт-год, що у грошовому еквіваленті становить 774,48 грн. Нічне споживання (з 23:00 до 7:00) коштуватиме у грудні 1391,04 грн/місяць при витраті 1656 кВт-год.