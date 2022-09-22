Внутрішньо переміщеним особам в Україні можуть дозволити безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє NNS з посиланням на картку законопроєкту № 8020 про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо запровадження безкоштовного проїзду для внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану.

У Верховну раду внесли законопрєкт, який пропонує закріпити право переселенців на безкоштовний проїзд на час дії воєнного стану.

Пропонується не стягувати плату з ВПО під час користування:

усіма видами міського пасажирського транспорту,

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості,

залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньо-районних, внутрішньо- та міжобласних.

Користуватись пільгою переселенці зможуть за наявності довідки про взяття на облік ВПО встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Забезпечення вказаного права покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Не лише переселенці: тисячі українців отримують грошові виплати від ООН – хто може подати заяву