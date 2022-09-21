Не лише переселенці: тисячі українців отримують грошові виплати від ООН – хто може подати заяву

Мінсоцполітики в рамках укладеного меморандуму з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 130 000 громадянам України.

Серед них — пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки і зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога.

Як передає NNS, про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Це вже третій список, наданий Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

“По списку переданих заяв 12.05.2022 та 26.06.2022 вже було виплачено грошову допомогу 143 338 особам”, зазначили у міністерстві.

На сьогодні 2 545 645 людей включені до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, в тому числі УВКБ ООН, задля виплати грошової допомоги. З них 901 052 людей вже отримали грошову допомогу, зазначили у відомстві.

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини. Допомога надаватиметься протягом трьох місяців. Тобто, в цілому за три місяці – 6 660 гривень на одного члена сім’ї.

Серед людей, які отримують допомогу, пріоритетними є вразливі групи людей:

люди з інвалідністю,

пенсіонери,

одинокі батьки, які самостійно виховують дітей,

малозабезпечені сім’ї,

ВПО.

“Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат”, наголосили в Мінсоцполітики.

Як отримати міжнародну допомогу від ООН

В Мінсоцполітики нагадали, що для отримання грошової допомоги людям, які відповідають критеріям, необхідно зареєструватися на платформі єДопомога.

Ця гуманітарна платформа має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна.

єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій.

“Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу”, пояснили у відомстві.

Довідково

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців), – це глобальна організація, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав та побудові кращого майбутнього для біженців, вимушено переміщених громад та осіб без громадянства. Починаючи з 1950 року, УВКБ ООН координує міжнародні зусилля, спрямовані на захист людей, змушених полишати свої оселі через конфлікт або переслідування. Організація надає таким особам життєво необхідну допомогу: житло, продукти харчування, воду, а також захищає їхні фундаментальні права.

УВКБ ООН працює в Україні з 1994 року разом з місцевою владою, партнерами та громадськими організаціями. УВКБ ООН присутнє в Україні та надає гуманітарну допомогу там, де це необхідно та можливо.

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