Як отримати продукти, ліки та одяг від фонду “Людина” – покрокова інструкція

Українці мають змогу отримати адресну гуманітарну допомогу від Благодійного фонду “Людина”.

“Людина” – благодійна організація, яка надає необхідну допомогу звичайним українцям, територіальним громадам та неприбутковим організаціям.

Як отримати допомогу від фонду Human повідомляє NNS з посиланням на Факти.

Хто може отримати допомогу від фонду “Людина”

Фонд надає можливість усім, хто постраждав внаслідок військових дій на території України, звернутися по допомогу.

Допомога надається фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права, які постраждали вiд вiйни. Зокрема:

військовослужбовцям;

постраждалим від війни;

ВПО;

громадам;

дітям.

Допомога надходить у вигляді гуманітарних вантажів, що містить предмети першої необхідності, теплі речі, продукти харчування, ліки, засоби гігієни тощо.

Також фонд надає психологічну допомогу та може допомогти з житлом.

Як отримати допомогу від фонду “Людина”

Для цього необхідно заповнити онлайн-форму.

Перейдіть на сайт фонду “Людина” та оберіть послугу Отримати допомогу. На екрані з’явиться Реєстраційна форма для отримання допомоги. Заповніть усі дані про себе та свою родину – вкажіть адресу, контакти, чого саме потребуєте, до якої категорії осіб ви відноситесь тощо. Після заповнення форми натисніть Надіслати.

Коли ваша заявка надійде фонду, її перевірять. Представники організації зв’яжуться з вами для уточнення даних.

Допомога надійде найближчим часом та міститиме речі за вашим індивідуальним запитом.

Варто зазначити, фонд має ліміт заявок на місяць. Тому станом на вересень 2022 заявки на отримання допомоги вже не приймаються, оскільки був набраний ліміт.

Нові заявки будуть прийматися з жовтня 2022.

Фото з сайту фонду “Людина”

6660 гривень допомоги від ООН – хто може отримати гроші