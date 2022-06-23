В Україні ліквідували окупанта, який оголошував “сезон полювання на ЗСУ”

Оголосив “сезон полювання на ЗСУ”, проте сам відправився на концерт Кобзона – черговий 200-й із лав путінської армії.
Українські воїни ліквідували 25-річного окупанта Данила Буланакова, зухвалий загарбник встиг повоювати два з половиною місяці.
Про вбитого орка повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (“Штірліц”) у Twitter, передає NNS.
А на батьківщині росіянина його смерть підтвердили ще в травні, пише Обозреватель.
Зазначається, що уродженець Усманського району Липецької області Буланаков – рядовий армії країни-агресора, який знайшов смерть на території України 11 травня.
Пропагандисти наголосили, що це трапилося “під час виконання бойового завдання в межах проведення “спецоперації”.
Прикметно, що в день вторгнення російської армії загарбник оголосив “сезон полювання” на наших військовослужбовців. Цинічний пост він опублікував у соцмережі о 14:05 четверга, 24 лютого.
“Сезон полювання на бан*ердогів і фа*иків офіційно відкрито”,заявив окупант.
Сезон офіційно денацифікованих та демілітаризованих теж відкритий.
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— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 23, 2022