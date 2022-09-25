В Україні хочуть зносити старе житло – що буде з мешканцями будинків

В Україні готуються масово зносити старе житло. Що пропонуватимуть мешканцям зруйнованих будинків.

Після перемоги в Україні розпочнеться комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Зокрема, старі будинки зможуть знести, а їх мешканцям – виплатити компенсації.

Відповідний законопроект № 6458 Верховна Рада України 21 вересня ухвалила у першому читанні, передає NNS з посиланням на Суд.юа.

Закон встановлює порядок здійснення реконструкції застарілого житлового фонду, розповіла голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, реконструкція проводитиметься двома способами: з обов’язковим відселенням власників або без відселення. Також передбачається відселення з багатоквартирного будинку, визнаного непридатним до проживання.

Власнику житла під час реалізації проектів виконання програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) або надається рівноціне житло, або грошова компенсація.

«Знесення багатоквартиних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у разі, якщо застосувати інші способи реконструкції неможливо. Із інвестором (забудовником) та органом місцевого самоврядування укладається договір про комплексну реконструкцію», – додала Олена Шуляк.

Найбільше повноважень матимуть сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі органи.

Очільниця партії також зауважила, що законопроєкт був розроблений торік. Через початок повномасштабної війни під час підготовки до другого читання у документі змінять акценти, пов’язані з відбудовою житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій.

«Після перемоги в Україні розпочнеться процес відбудови та відновлення громад. Ми подбали про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, який наразі через вичерпаний експлуатаційний ресурс є проблемним і некомфортним для життя», – наголосила Олена Шуляк.

Також вона розповіла, що реконструкції підлягатимуть не тільки багатоквартирні будинки, а й об’єкти соціально-транспортної інфраструктури, розташовані в межах кварталу, що підлягає реконструкції.

Разом з тим, ГНЕУ ВР висловило низку зауважень до цього проекту.

«Виходячи зі змісту положення ч. 1 ст. 13 проекту, під реконструкцією фактично розуміється також знесення багатоквартирних будинків. Зокрема, у ч. 1 ст. 13 проекту йдеться, про те, що «знесення багатоквартирних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у тому разі, коли застосування інших способів реконструкції, що передбачені цим Законом, не є можливими».

«Термінів «обов’язкове відселення» (ч. 3 ст. 12 проекту), «примусове відселення» (ч. 3 ст. 12 проекту) та «відселення у примусову порядку» (ч. 4 ст. 12 проекту), які виглядають подібними за змістом, тим паче у проекті відмінності між ними не розкриваються.

Звертаємо увагу, що ч. 1 ст. 101 Житлового кодексу України, в якій йдеться про надання громадянам жилих приміщень у зв’язку з капітальним ремонтом жилого будинку, використовуються поняття «виселення», «переселення». Зокрема, при проведенні капітального ремонту жилого будинку державного або громадського житлового фонду, коли ремонт не може бути проведено без виселення наймача, наймодавець зобов’язаний надати наймачеві та членам його сім’ї на час проведення капітального ремонту інше жиле приміщення, не розриваючи при цьому договору найму на ремонтоване приміщення. У разі відмовлення наймача від переселення в інше жиле приміщення наймодавець може вимагати переселення його в судовому порядку», – зазначає ГНЕУ.

Нагадаємо, у травні 2022 року Зеленський запропонував прибрати панельні будинки по всій Україні.

Нижче наводимо висновок повністю.