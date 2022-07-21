Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану.
Відповідний законопроєкт, розроблений Мінрегіоном, Уряд схвалив на засіданні 19 липня, передає NNS.
Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.
«Внаслідок збройної агресії росії підприємства–надавачі комунальних послуг не мають можливості на окремих територіях своєчасно фіксувати показники вузлів комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Це впливає на нарахування плати за спожиті послуги. Крім того, наразі неможливо встановлювати відповідні лічильники коштом тарифної складової, адже Уряд рекомендував не підвищувати тарифи для населення. Відтак прийняте рішення — це захист інтересів як споживачів, так і виконавців цих послуг», зазначила Наталія Хоцянівська.
Законопроєкт передбачає:
- визначення на законодавчому рівні особливостей комерційного обліку комунальних послуг, враховуючи введення в Україні воєнного стану (в частині зняття показань вузлів комерційного обліку, здійснення повірки вузлів комерційного обліку, нарахування плати споживачам за комунальні послуги);
- перенесення терміну застосування фінансових санкцій до підприємств тепло-, водопостачання за не встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії та граничного терміну встановлення таких вузлів обліку (до 1 серпня 2024 року).
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