Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт, розроблений Мінрегіоном, Уряд схвалив на засіданні 19 липня, передає NNS.

Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.