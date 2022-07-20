Перехід до нового постачальника без згоди – це можливість не платити за газ?

Понад 98% побутових споживачів газу, яких перевели на обслуговування до нового постачальника «Нафтогаз України», скаржаться, що компанія не забезпечила їх нормальним сервісом, у них несправедливо з’явилися борги в особистих кабінетах.

Про це пише Главком, передає NNS.

«Перше, що побачили мільйони споживачів газу, коли їх перевели до «Нафтогазу», – відсутність сервісів. Якщо в грудні газопостачальна компанія обслуговувала 1,8 млн споживачів, то у червні ця кількість зросла майже всемеро до 12,6 млн. Справитися з таким зростанням «Нафтогаз» просто не зміг», пише видання.

Журналісти також помітили, що на сторінці «Нафтогазу» у Facebook українці залишають сотні коментарів про те, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію, а якщо додзвонюються, то їм відповідає автовідповідач.

Також із чат-бота у соцмережі зникла можливість зв’язатися з підтримкою – у компанії це пояснили «доопрацюванням розділу».

Крім того, зазначається, що у «Нафтогазу» не вистачає людських ресурсів, зі збільшенням кількості клієнтів не справляється також і сайт компанії. При спробі відкрити сторінку особистого кабінету користувачі часто бачать повідомлення про помилку «Забагато спроб входу» та прохання спробувати увійти пізніше.

Зараз більшість проблем, що виникають у споживачів із сайтом, консультанти «Нафтогазу» змушені вирішувати у ручному режимі, але незначна кількість консультантів не дозволяє відповісти на сотні тисяч питань, які з’являються у нових клієнтів компанії.

В своїй статті видання припускається, що у «Нафтогазі» ще на початку травня знали про те, що більшість постачальників в країні (так звані газзбути) не мають газу для своїх споживачів, і всі вони потраплять до постачальника «останньої надії», а від нього – на обслуговування до самого «Нафтогазу». Своєчасне реагування державної компанії могло б не допустити проблем, з якими стикнулися споживачі.

Переплата – проблема споживача

Наслідком несподіваного переведення понад 90% побутових споживачів газу до «Нафтогазу» стала переплата попереднім постачальникам. Сотні тисяч споживачів заплатили газзбутам за спожитий у травні газ і лише потім «Нафтогаз» оголосив, що люди вже місяць є його клієнтами.

Тепер рахунки за травень виставляє «Нафтогаз». Тож ті, хто заплатив газзбуту, наприклад, 500 гривень, таку ж суму тепер винні й «Нафтогазу».

У консультантів компанії постійно запитують, чи можливо «перекинути» кошти з особового рахунку від одного постачальника, до іншого. «На жаль, дієвого механізму щодо переводу коштів між компаніями не існує», – відповідають вони.

Але є одне «але». «Нафтогаз» – державна компанія, яка в один момент сконцентрувала у своїх руках практично весь роздрібний ринок газу. Її власником, нагадаємо, є уряд України.

«У будь-якій іншій державі за таких умов постачальник, що має подібний рівень впливу та можливостей, знайшов би рішення та розв’язав проблему, яка спіткала сотні тисяч його клієнтів. А поки що «люди бідкаються, а «Нафтогаз» розводить руками», пише видання.

Приєднання без згоди – можливість не платити за газ

За законом, перехід до постачальника останньої надії відбувається автоматично, якщо попередній не може виконувати свої обов’язки (збанкрутував чи не має газу). Це «аварійний» випадок, а тому, щоб споживачі не сиділи без газу, такий постачальник підхоплює їх без жодних запитань.

А от для того, щоб перейти від постачальника останньої надії до нового постачальника газу, з ним слід підписати заяву на приєднання. Це ключовий момент: людина юридично оформлює свої стосунки з компанією.

Так, наприклад, було влітку 2021 року, коли компанія «Азовгаз» (працювала в Маріуполі та сусідніх територіальних громадах) припинила постачання газу своїм клієнтам. Її споживачі спочатку потрапили до ПОН, а потім укладали угоди з іншими постачальниками.

Цього разу у людей згоди не запитували. Побутових споживачів, які станом на 8 червня знаходились в Реєстрі споживачів постачальника останньої надії, перенесли до Реєстру споживачів ТОВ «ГК «Нафтогаз України». Оператор ГТС України зробив це, керуючись наказом Міненерго №198 від 8 червня 2022 р.

Також «Нафтогазу» дозволили не надавати інформацію щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам.

«Це спростило перехід до нового постачальника, дозволивши автоматичну реєстрацію споживача без надання інформації щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам», пояснили в ОГТСУ.

Але тут виникають правові наслідки. Згідно із законом, споживач стає клієнтом постачальника, підписавши заяву на приєднання або сплатив за послугу. Споживач, який не ставив свого підпису на угоді про приєднання, взагалі може не знати, що у нього змінився постачальник. Теоретично люди можуть взагалі не платити «Нафтогазу», бо наполягатимуть, що не давали згоди на те, щоб стати його клієнтом.

І якщо «Нафтогаз» буде судитися з людьми, то без заяви про приєднання компанія не зможе довести суду, що це її клієнти. А якщо людина не є клієнтом, то що вона винна? Для держави автоматичне переведення споживачів, які не знають, що у них є відносини з «Нафтогазом», означатиме прямі збитки у великому розмірі.

Так, власне, і відбулося у травні: люди заплатили газзбутам, а лише через місяць «Нафтогаз» оголосив, що з 1 травня 8,8 млн домогосподарств обслуговуються постачальником останньої надії.

Якщо врахувати юридичну недосконалість процедури переведення та заборону відключати боржників до припинення чи скасування воєнного стану, фактично – це безвихідна для «Нафтогазу» ситуація. Можливо, за якийсь час нас очікуватиме рішення Верховної Ради, яка «пробачить всім і все» – але за таку щедрість заплатять всі українці, адже бюджет наповнюється з наших податків.