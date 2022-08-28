Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, скільки ще солдатів планує мобілізувати росія.

Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу ГУР.

Як повідомляється, рф збільшує мобілізаційні резерви та планує мобілізувати близько 90 тисяч військових.

Представник розвідки розповів про мобілізаційні заходи, які активно проводить кремль.

За його словами, росія використовує різні підходи, зокрема, «добровольчі» та резервні батальйони, а також батальйони так званого «Боевого армейского резерва страны» (БАРС), які російське командування наразі комплектує в кожному військовому окрузі, щоб поповнити втрати, розширити свої зусилля та збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти України.

Однак Скібіцький додав, що сьогодні рф має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

«Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в рф? Мабуть, все ж таки ні», вважає представник розвідки.

Він підкреслив, що моральний стан військовослужбовців рф, які ведуть бойові дії, знижується. Також зменшується кількість охочих на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС рф.

«Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну», заявив Скібіцький.

У розвідці розповіли, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку