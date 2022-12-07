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В МЗС розповіли, звідки надходять погрози українським дипломатам

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В МЗС розповіли, звідки надходять погрози українським дипломатам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, звідки надходять погрози українським дипломатам.

Уже тиждень українські посольства та консульства отримують підозрілі пакунки. Усі дипустанови України працюють у режимі посилених заходів безпеки, написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбук, передає NNS.

Загалом уже зафіксували 31 випадок, коли в українські дипустанови в 15 країнах надходили підозрілі пакунки. Дипломати в Австрії, Ватикані, Данії, Казахстані, Нідерландах, США, Франції та Хорватії по одному разу отримували такі погрози.

До дипломатів у Чехії, Румунії, Угорщині та Португалії небезпечні пакунки надходили двічі, в Італії — чотири рази, в Іспанії — 5 разів та Польщі — 6 разів.

В МЗС розповіли, звідки надходять погрози українським дипломатам

Лише за останні дві доби пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Данії та консульства в Гданську.

«На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження», пише Кулеба.

Зловмисники також зробили так, щоби не залишати слідів своїх ДНК на пакунках. А це може свідчити про професійний рівень втілення кампанії з погрозами.

«Кампанія терору проти українських дипломатів безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу», зазначив міністр.

Закривавлені пакунки з очима тварин – в українські посольства продовжують надходити погрози

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