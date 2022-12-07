Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, звідки надходять погрози українським дипломатам.

Уже тиждень українські посольства та консульства отримують підозрілі пакунки. Усі дипустанови України працюють у режимі посилених заходів безпеки, написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбук, передає NNS.

Загалом уже зафіксували 31 випадок, коли в українські дипустанови в 15 країнах надходили підозрілі пакунки. Дипломати в Австрії, Ватикані, Данії, Казахстані, Нідерландах, США, Франції та Хорватії по одному разу отримували такі погрози.

До дипломатів у Чехії, Румунії, Угорщині та Португалії небезпечні пакунки надходили двічі, в Італії — чотири рази, в Іспанії — 5 разів та Польщі — 6 разів.

Лише за останні дві доби пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Данії та консульства в Гданську.

«На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження», пише Кулеба.

Зловмисники також зробили так, щоби не залишати слідів своїх ДНК на пакунках. А це може свідчити про професійний рівень втілення кампанії з погрозами.

«Кампанія терору проти українських дипломатів безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу», зазначив міністр.

Закривавлені пакунки з очима тварин – в українські посольства продовжують надходити погрози

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