Українські посольства та консульства у країнах Європи продовжують отримувати погрози – до дипустанов надіслали закривавлені пакунки з очима тварин.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає NNS.

Так, після вибуху в посольстві у Мадриді до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин.

«Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», написав Ніколенко.

Крім того, вхід до помешкання посла у Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке не підтвердилося.

Також Ніколенко зазначив, що посольство в США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну. За його словами, лист синхронно з іншими пакунками надійшов із території однієї європейської країни.

Українська сторона взаємодіє з правоохоронцями інших країн для розслідування погроз і встановлення причетних. За дорученням очільника МЗС України Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Українські посольства отримують погрози

В МЗС повідомили, що кілька посольств України 30 листопада та 1 грудня отримали листи з «дуже конкретними погрозами». За словами Кулеби, так українських дипломатів намагаються залякати.

«Я роблю один висновок: якщо вже почали атакувати посольства бомбами, сатаністськими чи вуду-символами та погрозами, отже, бояться нас і намагаються нас зупинити. Але нас нічого не зупинить», сказав український міністр.

Крім того, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух через надісланий конверт. Відповідно до процедури, комендант посольства почав його розпаковувати, й у цей час стався вибух. Постраждалого коменданта негайно забрала «швидка», йому надали першу допомогу, і він повернувся до посольства.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 1 грудня заявила, що загалом у країні було надіслано 5 листів на різні об’єкти. Журналісти повідомляли про пакунки до прем’єр-міністра Іспанії, Міноборони Іспанії, супутникового центру ЄС, розташованого на авіабазі «Торрехон-де-Ардос» поблизу Мадрида, до заводу на північному сході Іспанії, який виготовляє озброєння, що відправляється в Україну тощо.

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