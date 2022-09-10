На порталі Дія запрацювала нова послуга – усиновлення: реєстрація кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн.

Про це NNS дізнався з повідомлення Мінцифри.

Раніше потенційні батьки безрезультатно бігали по кабінетах процес був не надто прозорим, бюрократичним та міг тривати роками. Необхідний пакет документів для оформлення батьківства збирали також дуже довго. Через що в останні два роки кількість усиновлених дітей в Україні суттєво знизилася. Разом з тим під час війни багато дітей опинилися без родини, а складнощі в усиновленні залишилися.

“Цифровізація прибирає більшість цих проблем та значно спрощує шлях до батьківства”, зазначається у повідомленні.

Як подати заяву про усиновлення дитини – усього 6 кроків:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу у списку. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин. Продовжте заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними. Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.

Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. 5 робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву.

Після схвалення заяви співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.

Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням.

“Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап — заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії — ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У Дії цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії”, повкреслив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України.

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