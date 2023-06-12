Унікальне старовинне поховання знайшов чоловік з Дніпропетровщини у Харківській області (фото)

На Зміївських кручах у Харківській області було виявлено унікальне старовинне поховання, датоване XV-XIII ст. до нашої ери. Знайшов його чоловік із Кривого Рогу під час прогулянки з сином.

Про це НСН дізналась із повідомлення на сайті Харків Times.

Як повідомляється, про знахідку розповіла старший науковий співробітник Зміївського краєзнавчого музею Ірина Саяна.

За її словами, рятівна археологічна служба Харківської області та працівники Харківського історичного та Зміївського краєзнавчого музеїв провели археологічні розкопки на Зміївських кручах, в результаті яких було виявлено групове поховання пізнього етапу зрубної культурно-історичної спільноти (15-13 ст. до н.е.). Ця культура в той період була широко розповсюджена у степовій та лісостеповій зоні України.

За словами Ірини, археологічну знахідку випадково зробили батько і син з Кривого Рогу. Сергій Кошман зі своїм 10-річним сином Левом приїхали на Зміївські кручі щоб помилуватися краєвидами.

“Хлопчик у окопі розгледів кістку, яка згодом виявилась людським черепом. Не знаючи, що робити далі, батько і син звернулися до Зміївського краєзнавчого музею. Відразу ж на місце знахідки виїхали працівники музею, які біля людського черепа знайшли фрагменти ліпного сіроглиняного горщика. На жаль, частина горщика була втрачена в результаті земельних робіт екскаватора. Але і ті фрагменти, які були знайдені, свідчили про те, що цей горщик належить до скіфського, або навіть передскіфського часу”, йдеться в повідомленні.

Фотографії знахідок відіслали до археологічної служби Харківської області, і вона зацікавила фахівців. Тож дослідження поховання продовжили.

В результаті розкопок, археологами виявлено 3 поховання зрубної культури (5-13 ст. до н.е.). І що цікаво, це не остаточна кількість захоронень в могильнику.

Археологи припускають, що це рідкісний тип родинного поховання, які на території Харківської області знаходять дуже рідко.

“Це завдяки Леву Кошману та його батьку, завдяки їхній небайдужості до нашого історичного минулого, правильному вихованні сина, ми дізналися ще про один рідкісний могильник передскіфського часу“, йдеться у повідомленні.

Довідково:

Зрубна культурно-історична спільність (зрубна КІС) — етнокультурне утворення доби пізньої бронзи (XVIII—XII ст. до н. е.), розповсюджене у степовій та лісостеповій смузі Східної Європи. Першовідкривачем зрубної культури є В. О. Городцов, який в 1901—1903 роках у процесі дослідження курганних старожитностей Сіверського Дінця звернув свою увагу на поховання в могилах, перекритих плашками або колодами, наче у дерев’яних рамах — зрубах. Саме за конструктивними особливостями поховальної споруди виділена ним культура отримала назву зрубної.

Населення займалося скотарством, землеробством, бронзової металургією. Жило в поселеннях на берегах невеликих річок. Користувалося знаряддями праці та прикрасами з бронзи (ножі, шила, браслети та іншими), глиняним горшкоподібним й гострореберним посудом з геометричним орнаментом, прокресленими малюнками та знаками.

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